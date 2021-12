Corona-Proteste eskalieren

Vierjähriger in erster Reihe bekommt Pfefferspray ab

Eine Demonstration in Schweinfurt eskaliert. Bei einem der sogenannten "Spaziergänge" gegen die Coronapolitik bekommt auch ein Kind Pfefferspray ab. Werden Kinder etwa als Schutzschilde benutzt?

Ein laut schreiendes Kind, Polizisten, die daneben stehen und Demonstranten davon abhalten wollen, die ärztliche Versorgung des Kindes zu filmen und für ihren Einsatz beschimpft werden. Diese Szenen ereigneten sich am zweiten Weihnachtsfeiertag bei zum Teil gewalttätigen Protesten in Schweinfurt. Die Eskalation löst neue Debatten aus: Werden Kinder von Demonstranten als Schutzschilde genutzt?



Das ist passiert: Einige Hundert Menschen aus der Querdenker- und Impfgegnerszene trafen sich am Sonntagabend gegen 18 Uhr zu dem, was sie "Spaziergang" nennen, was faktisch aber eine unangemeldete Demonstration gegen die Coronapolitik der Bundesregierung ist.



Die Polizei wollte die Protestierenden am Zug durch die Stadt hindern, richtete zu diesem Zweck Sperren ein. An solchen Sperren versuchten dann mehrfach Teilnehmer durchzubrechen. Das war auch um kurz nach 19 Uhr wieder der Fall: Die Polizei erklärt in einer Pressemitteilung, dass Einsatzkräfte "nach mehrfacher Ankündigung" auch Pfefferspray einsetzten, um das Durchbrechen der Demonstranten zu verhindern.



Eine Frau, mutmaßlich die Mutter, schildert in einer auf Telegram verbreiteten Sprachnachricht die Vorfälle detaillierter. So habe sie habe mit ihren Kindern durchgewollt, weil es den Kleinen kalt gewesen und ihr Auto in der Richtung abgestellt gewesen sei. Sie sei einem Bus gefolgt. Die Polizei bestätigt, dass es zur Situation kam, als ein Linienbus durch die Kette gelassen werden musste und Demo-Teilnehmer das ausnutzen wollten. In dem Moment kam es zum Pfeffersprayeinsatz.

Das geschah dem Kind: Die Frau in der Sprachnachricht gibt an, sie sei mit drei Kindern unterwegs gewesen, eines auf der Babytrage auf dem Rücken, ein anderes im Kinderwagen und das Dritte lief vor ihr her. Die Frau nennt sich auf Telegram "Mamamitleibundseele". Das Baby auf ihrem Rücken habe nichts abbekommen, ihre achtjährige Tochter und ihr vierjähriger Sohn im Kinderwagen schon. Der Polizei ist nur von dem Vierjährigen bekannt, dass er "mit der Pfefferspraywolke in Kontakt" kam und wegen einer Augenreizung behandelt werden musste.



Das übernahm ein Sanitätsteam der Polizei, das dem Kind die Augen spülte. Polizei und die Frau in der Sprachnachricht berichten aber übereinstimmend, dass das Kind später keine Beschwerden mehr hatte. Die mutmaßliche Mutter hatte offenbar in einem Kanal "Impffrei Schweinfurt" gefragt, ob es okay sei, Kinder mitzubringen und war dazu ermutigt worden. Der Kanal ist nicht mehr zugänglich.



Das geschieht nun: Die Mutter erhielt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Versammlungsgesetz. Die Polizei wird den Vorfall aber auch dem Jugendamt melden, das eine eventuelle Gefährdung des KIndeswohls prüfen könnte. Der Rechtsanwalt Markus Haintz aus der "Querdenker"-Szene rief Zeugen auf, sich bei ihm zu melden. Er verbreitete, die Polizei habe absichtlich Richtung Kinder mit dem Reizstoff gesprüht und ein Verbrechen begangen, um Menschen vom Demonstrieren abzuhalten. Er stelle Kontakt zu "internationaler Presse" her. Die Polizei dazu: "Diese Behauptungen entsprechen nicht der Wahrheit. Pfefferspray wurde gegen unfriedliche, volljährige Versammlungsteilnehmer eingesetzt. Das Kind kam lediglich mit der Sprühstoßwolke kurzfristig in Kontakt."



Das wird daraus gemacht: Auf Twitter trendeten der Hashtag #SW2612 und #Pfefferspray sehr schnell. Auf dem sozialen Netzwerk gibt es vor allem schwere Vorwürfe gegen die Mutter, die mit kleinen Kindern in erster Reihe auf einer Kundgebung mit Gewaltbereiten und Rechtsextremisten sei. Teilweise hatte ein lokaler Vertreter der Neonazi-Partei III. Weg die Wortführerschaft bei der Demonstration, Teilnehmer waren auch immer wieder angestachelt worden, sich nichts gefallen zu lassen.

Verbreitet wurden auf Twitter auch Screenshots, die weitere Empörung über die "Querdenker"-Szene schürten: Darin wurde aufgefordert, mit Kindern in die erste Reihe zu gehen, weil die Polizei dann nichts tun könne oder emotionale Bilder entstünden. Kinder bekommen auf diese Weise die Funktion von Schutzschilden. Es ist aber fraglich, ob einige der etliche Monate alten Nachrichten in öffentlichen Gruppen nicht von Trollen geschrieben wurden. Manche Accounts waren kurz vor der Demonstration neu angelegt worden.



Die rechtsextreme Partei "Freie Sachsen" verbreitete auf Telegram ein Foto des "III. Wegs" und die Nachricht des verletzten Kindes, um damit weiter aufzustacheln: Es sei nur eine Frage der Zeit, bis "das Regime" die ersten Bürger "töte", heißt es dort. In einigen Gruppen, in die diese Nachricht weitergeleitet wurde, gab es um das Posting Diskussionen und es wurde wieder entfernt. In anderen Kanälen gab es Kommentare, in denen die Todesstrafe für eingesetzte Polizisten gefordert wurde. Das Video des Kindes in der Behandlung der Sanitäter wurde auch in verschiedene Sprachen übersetzt und noch in der Nacht international verbreitet.

Das geschah auf der Demo noch: Bei der Demonstration wurden laut Polizei insgesamt acht Beamte durch Faustschläge und Fußtritte teils mittelschwer verletzt. Polizisten nahmen acht Menschen vorläufig fest – unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter Gefangenenbefreiung, Körperverletzung und tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte. Einer der Teilnehmer aus der rechten Szene hatte ein bei der Demo verbotenes Einhandmesser dabei. Auch er wurde vorläufig festgenommen.



Bereits im Laufe des Montags sollten einige Beteiligte im beschleunigten Verfahren vor Gericht landen. Schweinfurt ist einer der Schwerpunkte der Anti-Corona-Proteste. Zwei Wochen zuvor war dort auch versucht worden, ein Polizeiauto anzuzünden.

Verwendete Quellen: Telegram-Kanäle

Telefonat mit dem Polizeipräsisium Unterfranken

Pressemitteilung Polizeipräsidium Unterfranken weitere Quellen weniger Quellen anzeigen