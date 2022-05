Wahlplakate in Siebenb├Ąumen: "Unser Ministerpr├Ąsident", diese Aussage scheint zu reichen. (Quelle: Manngold/imago-images-bilder)

Ôľ║ Sein Image: Der Schwiegersohn

Es ist Wahlkampf, und auf dem Marktplatz von Elmshorn will eine Frau mit grauem Bob und roter Brille genauer wissen, was das denn nun bringen soll, Waffenlieferungen an die Ukraine, so ist es in einem Video der Veranstaltung zu sehen: "Hat das denn ├╝berhaupt eine Chance, gegen so ein gro├čes Russland?", fragt sie den Ministerpr├Ąsidenten.

G├╝nther erkl├Ąrt: "Der versteht halt leider nur die Sprache der St├Ąrke", und meint den russischen Pr├Ąsidenten Putin. "Der reagiert nur darauf, wenn er merkt, dass er Widerstand bekommt."

Auch bei solchen Gespr├Ąchen wirkt er interessiert, zugewandt, nicht ├╝berheblich. "Moin zusammen", sagt G├╝nther oft zur Begr├╝├čung. Er zeigt sich nahbar, was viele in der Politik versuchen, aber nur wenige schaffen. Ihm gelingt es.

"Sich das zu bewahren, ist, glaube ich, sehr schwierig als Ministerpr├Ąsident. Aber er scheint ein Talent daf├╝r zu haben", sagt der Politikwissenschaftler Wilhelm Knelangen von der Uni Kiel.

G├╝nther im Wahlkampf in Heiligenhafen: Der Schwiegersohn, den man gerne h├Ątte? (Quelle: Angenendt/imago-images-bilder)

So kommt eigentlich kein G├╝nther-Text ohne das Wort "Schwiegersohn" aus. W├Ąhrend Ministerpr├Ąsidenten oft scherzhaft als "Landesv├Ąter" bezeichnet werden, sehen viele in ihm eher den Typ "Schwiegersohn", den man selbst gern h├Ątte. Vielleicht sei er so etwas wie ein "Landesschwiegersohn", soll der fr├╝here SPD-Fraktionschef im Schleswig-Holsteinischen Landtag, Ralf Stegner, ├╝ber ihn gesagt haben.

Ôľ║ Sein Stil: Der Pr├Ąsident

Dazu kommt: Er wirkt nicht verbissen, sondern pragmatisch. "Das ist, was in Schleswig-Holstein gesch├Ątzt wird", sagt Wissenschaftler Knelangen. Am ├╝berwiegend ger├Ąuschlosen Funktionieren des herausfordernden B├╝ndnisses aus CDU, Gr├╝nen und FDP hat der Regierungschef seinen Anteil. Er k├Ânne zuh├Âren und vermitteln, bei Sitzungen werde er nie laut, so dringt es nach drau├čen. Es helfe in der Politik nichts, "laut herumzuschreien", hat G├╝nther einmal gesagt. Es gehe immer darum, "Menschen zu ├╝berzeugen" und "Meinungen zusammenzuf├╝hren".