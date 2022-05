Kurz vor den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein holt die Union in der Wählergunst auf. Die SPD verharrt hingegen weiter bei 23 Prozent.

Vor den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen legt die Union einer Insa-Umfrage zufolge im Bundestrend leicht zu. CDU und CSU kämen aktuell auf 27 Prozent und damit einen Punkt mehr als in der Vorwoche, berichtete "Bild" vorab unter Berufung auf den Insa-"Sonntagstrend".

Der amtierende Ministerpräsident Daniel Günther tritt am Sonntag in Schleswig-Holstein erneut für die CDU zur Wahl an. Am kommenden Sonntag finden die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen statt. Auch dort tritt der amtierende Ministerpräsident Hendrik Wüst erneut für die CDU an.