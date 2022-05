Die Erkl├Ąrung wurde zum Abschluss eines Treffens der G7-Au├čenminister in einem Luxushotel nahe dem Wei├čenh├Ąuser Strand an der Ostsee verabschiedet. An ihm nahm zeitweise als Gast auch der ukrainische Au├čenminister Dmytro Kuleba teil.

Deutschland hat derzeit den Vorsitz der G7-Gruppe inne. Der H├Âhepunkt wird ein Gipfeltreffen unter Leitung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vom 26. bis 28. Juni auf Schloss Elmau in Bayern sein. Der Runde geh├Âren neben der Bundesrepublik die Nato-Staaten USA, Kanada, Frankreich, Gro├čbritannien und Italien sowie Japan an.

Nato-Gipfel am Nachmittag

Wenige Stunden nach dem Ende der G7-Beratungen an der Ostsee beginnt am sp├Ąten Nachmittag in Berlin ein Treffen der Au├čenminister der Nato-Staaten. Im Mittelpunkt d├╝rfte dabei erneut der russische Krieg in der Ukraine sowie die Frage einer raschen Nato-Mitgliedschaft von Finnland und Schweden stehen.

Mit Spannung wird vor allem erwartet, wie sich die T├╝rkei bei dem Treffen positioniert. Der t├╝rkische Pr├Ąsident Recep Tayyip Erdogan hatte zuvor mit kritischen ├äu├čerungen ├╝ber einen m├Âglichen Nato-Beitritt von Finnland und Schweden f├╝r Irritationen gesorgt. "Derzeit beobachten wir die Entwicklungen bez├╝glich Schwedens und Finnlands, aber wir haben keine positive Meinung dazu", sagte Erdogan. Skandinavische L├Ąnder seien geradezu "Gasth├Ąuser f├╝r Terrororganisationen" wie die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK.

Erdogan hatte unter anderem Schweden, aber auch anderen europ├Ąischen L├Ąndern in der Vergangenheit immer wieder vorgeworfen, nicht entschieden genug gegen die PKK oder die G├╝len-Bewegung vorzugehen. Die t├╝rkische F├╝hrung macht die nach dem islamischen Geistlichen Fethullah G├╝len benannte Gruppierung f├╝r den Putschversuch von 2016 verantwortlich.

Nato-Debatten in Schweden und Finnland

Finnland und auch das benachbarte Schweden sind heute bereits enge Partner der Nato, offizielle Mitglieder bislang aber nicht. Russlands Einmarsch in die Ukraine hat jedoch in beiden L├Ąndern eine intensive Nato-Debatte ausgel├Âst. Laut Nato-Statuten muss jede Entscheidung ├╝ber eine Erweiterung im Konsens getroffen werden. Die T├╝rkei ist seit 1952 Mitglied des B├╝ndnisses.

Aus Schweden hie├č es, Au├čenministerin Ann Linde wolle am Wochenende in Berlin mit ihrem t├╝rkischen Kollegen Mevl├╝t Cavusoglu reden. Sie wird wie auch Finnlands Au├čenminister Pekka Haavisto als Gast zu dem Treffen in Berlin erwartet.