Empfohlener externer Inhalt Twitter Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Twitter -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren Twitter -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. Twitter-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen ĂŒbermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Sie könne aber auch nachvollziehen, weshalb die russische Propaganda in einigen Staaten auf fruchtbaren Boden stoße. Die G7-Staaten hĂ€tten dort keinen Vertrauensvorschuss, sagte die GrĂŒnen-Politikerin.

Eine Lösung sei technisch und politisch sehr anspruchsvoll, sagte Baerbock. Dass Indien nun ein Ausfuhrverbot fĂŒr Weizen verhĂ€ngt habe, zeige "wie tief wir bereits in dieser Krise sind". Deswegen sei es so wichtig, dass die Weltgemeinschaft gemeinsam handele. Die G7 habe hier eine besondere Verantwortung und die besten Möglichkeiten, etwas zu erreichen. Die indische Regierung begrĂŒndete ihren Schritt damit, Preissteigerungen im eigenen Land verhindern zu wollen. Indien ist weltweit der zweitgrĂ¶ĂŸte Weizenproduzent.

Baerbock wirbt fĂŒr Neuorientierung der Entwicklungspolitik

Sie warb zudem eine Neuorientierung fĂŒr die Entwicklungspolitik der westlichen Staaten. Man dĂŒrfe nicht immer erst mit Nothilfe auf Krisen reagieren. Man mĂŒsse sich fragen lassen, ob die G7-Staaten alles dafĂŒr getan hĂ€tten, bei den Krisen der Welt zu helfen. Baerbock kĂŒndigte an, dass die G7-Staaten die Ukraine weiterhin mit Waffen und Hilfsleistungen unterstĂŒtzen wollen. Die Ukraine verteidigte im Kampf gegen den russischen Angriff auch die europĂ€ischen Werte.

Loading... Embed

Die G7-Gruppe schrieb in ihrer ErklĂ€rung zum Abschluss des Gipfels, dass sie von Russland durch den Angriffskrieg gegen die Ukraine angestrebte neue Grenzziehungen "niemals" akzeptieren werde. "Wir werden niemals Grenzen anerkennen, die Russland durch militĂ€rische Aggression zu verschieben versucht hat", hieß es in dem SchriftstĂŒck.

Die G7 werde ihre "UnterstĂŒtzung fĂŒr die SouverĂ€nitĂ€t und territoriale IntegritĂ€t der Ukraine – einschließlich der Krim – und aller Staaten aufrechterhalten", so die Minister. Sie forderten Moskau zur Einstellung der KĂ€mpfe auf. Scharfe Kritik ĂŒbten die G7-Außenminister auch an der Rolle von Belarus im Ukraine-Krieg. Die FĂŒhrung in Minsk mĂŒsse "aufhören, die russische Aggression zu ermöglichen, und ihre internationalen Verpflichtungen" einhalten.

Treffen der Nato-Außenminister in Berlin

Wenige Stunden nach dem Ende der G7-Beratungen an der Ostsee beginnt am spĂ€ten Nachmittag in Berlin ein Treffen der Außenminister der Nato-Staaten. Im Mittelpunkt dĂŒrfte dabei der russische Krieg in der Ukraine sowie die Frage einer raschen Nato-Mitgliedschaft von Finnland und Schweden stehen.