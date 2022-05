Das hat zwei Gr├╝nde: Einerseits einen rein rechnerisch-formalen. F├╝r viele ihrer Projekte ist die Ampelregierung in Berlin auf den Bundesrat angewiesen. Weil aber bisher in neun von sechzehn Landesregierungen die Union sitzt, muss die Berliner Koalition jedes Mal um eine Mehrheit bangen. Die CDU im gro├čen NRW aus der Staatskanzlei zu schmei├čen, g├Ąbe der Ampel in Berlin also schlicht mehr Macht. (Wenn auch noch keine absolute Mehrheit im Bundesrat.)

Der zweite Grund ist informeller, aber nicht weniger wichtig. Er hat mit der Binnenlogik der Ampelregierung zu tun und mit den Befindlichkeiten der drei Parteien. Nach Schleswig-Holstein haben die Gr├╝nen jetzt im zweiten Bundesland kr├Ąftig hinzugewonnen. Sie haben einen Lauf, was man von der SPD und besonders der FDP nicht behaupten kann.

Es ist ein offenes Geheimnis, dass gerade die Liberalen, aber auch die Sozialdemokraten neidisch auf die Gr├╝nen und ihren Erfolg blicken. Sollten beide in NRW nicht (mehr) mitregieren, so hei├čt es in Berlin, w├╝rde das mancher sicherlich als unfreundlichen Akt werten. Auch aus der SPD hei├čt es, die Gr├╝nen s├Ąhen offensichtlich manchmal nicht, dass auch die anderen mal Punkte sammeln, Erfolge haben m├╝ssten.

Sollten sich die NRW-Gr├╝nen f├╝r die CDU entscheiden, was aus Landesperspektive bei entsprechenden inhaltlichen Angeboten durchaus Sinn ergeben kann, w├╝rden sie den Koalitionsfrieden auf Bundesebene strapazieren. Die Nickeligkeiten, die L├Ąstereien, aber auch der Wille zur Profilierung w├╝rden wohl zunehmen.

2. Friedrich Merz muss sich entscheiden

Zwei Landtagswahlen an zwei Wochenenden hintereinander ÔÇô und zwei Mal wird die CDU st├Ąrkste Kraft. L├Ąuft es also f├╝r Friedrich Merz? Durchaus. Und trotzdem k├Ânnte es f├╝r den CDU-Chef hilfreich sein, sich beim Siegerbier (oder im Anschluss) ein oder zwei Gedanken zu machen. ├ťber sich selbst ÔÇô und die CDU.

Denn man kommt nicht um die Erkenntnis herum, dass die beiden Wahlsieger in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen f├╝r eine CDU stehen, die deutlich anders aussieht als eine idealtypische Merz-CDU auss├Ąhe: also konservativ, wirtschaftsnah, eher leicht rechts der Mitte als in der Merkel-Mitte.

Daniel G├╝nther (Spitzname: "Genosse G├╝nther") steht f├╝r das Gegenteil dieser Merz-CDU. Er galt bis zuletzt als treuer Unterst├╝tzer von Angela Merkel, deren ├ära Merz schon aus pers├Ânlichen Gr├╝nden hinter sich lassen will.