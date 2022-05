Dass es diesen gelang, sich trotz der unterschiedlichen Stimmungslagen geschlossen zu pr├Ąsentieren, lag ausgerechnet an FDP-Mann Christian D├╝rr, dem gr├Â├čten Wahlverlierer in der Runde.

Die G├Ąste:

Lars Klingbeil, SPD-Parteivorsitzender

Ricarda Lang, Parteivorsitzende B├╝ndnis 90/Die Gr├╝nen

Christian D├╝rr, Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion

Jens Spahn, CDU-Pr├Ąsidiumsmitglied

Mariam Lau, "Zeit"-Journalistin



Die Landtagswahlen des Jahres 2022 haben es in sich. Stand es nach den beeindruckenden Wahlerfolgen der Sozialdemokratin Anke Rehlinger im Saarland und des Christdemokraten Daniel G├╝nther in Schleswig-Holstein noch unentschieden zwischen SPD und CDU, konnten die Konservativen nun die sogenannte "kleine Bundestagswahl" in Nordrhein-Westfalen klar f├╝r sich entscheiden. Die SPD muss das historisch schlechteste Ergebnis bei einer Landtagswahl an Rhein und Ruhr verschmerzen.

SPD-Vorsitzender um Schadensbegrenzung bem├╝ht

Dementsprechend war der Bundesvorsitzende der Sozialdemokraten, Lars Klingbeil, bei seiner Analyse der Niederlage darum bem├╝ht, den Schaden zu begrenzen und vom sozialdemokratischen Bundeskanzler fernzuhalten.

So verteidigte Klingbeil unter anderem die Entscheidung, gro├čfl├Ąchig mit Olaf Scholz im NRW-Wahlkampf zu werben. Befragungen h├Ątten gezeigt, "dass er dort sehr hohe Beliebtheitswerte hat". Stattdessen r├╝ckte der SPD-Politiker die widrige politische Gro├čwetterlage in den Vordergrund. Die Regierung habe vom ersten Tag an "Entscheidungen von gro├čer Tragweite treffen m├╝ssen", so der SPD-Chef.

Das schlechte Abschneiden der SPD konnte deren Bundesvorsitzender damit freilich nicht ├╝berzeugend erkl├Ąren. Schlie├člich war mit Ricarda Lang Klingbeils Pendant von den Gr├╝nen anwesend, die an allen schwerwiegenden Beschl├╝ssen der Bundesregierung beteiligt gewesen sind. Als einzige der Ampelparteien d├╝rfen sie sich ├╝ber ein sensationelles Abschneiden in NRW und bundespolitischen R├╝ckenwind freuen.

"Wir sind in Krisen handlungsf├Ąhig und vergessen trotzdem dabei die gro├čen Herausforderungen nicht aus dem Blick", ├Ąu├čerte die Gr├╝nen-Vorsitzende Ricarda Lang selbstbewusst. Gerade in Nordrhein-Westfalen h├Ątten die Menschen sehen k├Ânnen, was geschehe, wenn eine Regierung sich vor Transformationsprozessen verstecke und wegducke, erkl├Ąrte Lang weiter. Man habe als Partei ein eigenst├Ąndiges Angebot gemacht und werde nun schauen, wer bereit sei, "diesen Weg in eine klimaneutrale Zukunft mitzugehen".

Wenig Zweifel an schwarz-gr├╝ner Koalition

Dass es im D├╝sseldorfer Landtag zu einer Zusammenarbeit zwischen den Gr├╝nen, also der Partei mit den gr├Â├čten Zuw├Ąchsen, und der CDU, der Partei mit den meisten Stimmen, kommen d├╝rfte, wurde in der Talkrunde allerdings kaum angezweifelt.