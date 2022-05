Seit 16 Jahren ist Essig in der Sache unterwegs, wie er sagt. Unterst├╝tzt vom Familienbund der Katholiken in der Erzdi├Âzese Freiburg. Inzwischen haben die Kl├Ąger und Kl├Ągerinnen Verfassungsbeschwerden beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Sie sind der Meinung, dass die Zahl der Kinder beim Beitrag zur gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung ber├╝cksichtigt werden m├╝sse - Eltern also weniger zahlen sollten als Versicherte ohne Kinder. Das h├Âchste deutsche Gericht will heute seine Entscheidung dazu verk├╝nden. (Az. 1 BvL 3/18 u.a.)