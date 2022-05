Kanzler-Rede in Davos Scholz belasten Gedanken zum Krieg: "Das h├Ârt nicht einfach auf" Von afp , pdi Aktualisiert am 26.05.2022 - 12:46 Uhr Lesedauer: 2 Min. Bundeskanzler Olaf Scholz auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos: Deutschland werde die Ukraine weiter unterst├╝tzen, betonte er. (Quelle: Glomex)

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine ist auch beim diesj├Ąhrigen Weltwirtschaftsforum das dominierende Thema. Kanzler Olaf Scholz benennt in seiner Rede in Davos das Kriegsziel des Westens.

Die Gedanken an den Krieg in der Ukraine verfolgen Bundeskanzler Olaf Scholz weit ├╝ber seinen Arbeitstag hinaus. "Da kann man nicht abschalten, das h├Ârt nicht einfach auf", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag auf der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos in der Schweiz. Wie Millionen anderen Menschen in Europa und der Welt bereite ihm das jeden Tag Sorge. "Auch die Frage, ob jetzt ein Krieg ausbricht, der ├╝ber den gegenw├Ąrtigen Krieg in der Ukraine hinausgreift."

Die Bilder und das Leid in dem Land, das sich seit mehr als drei Monaten gegen einen russischen Angriff wehrt, seien furchtbar. "Und ich finde, dass man den Schrecken dar├╝ber und die Sorge, die damit verbunden ist, nicht wegtun soll", sagte der Bundeskanzler. "Sondern sie muss jeden Tag ein Ansporn sein, dass wir alles daf├╝r tun, dass dieser furchtbare Krieg so schnell wie m├Âglich endet."

In seiner Rede vor dem Weltwirtschaftsforum hat Scholz den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als Fehlschlag bezeichnet. Mit Blick auf Pr├Ąsident Wladimir Putin sagte Scholz am Donnerstag in Davos: "Schon jetzt hat er all seine strategischen Ziele verfehlt." Eine Einnahme der gesamten Ukraine durch Russland scheine "heute weiter entfernt als noch zu Beginn des Krieges". Putin habe zudem die "Geschlossenheit und St├Ąrke" von Nato, EU und G7 untersch├Ątzt.