Aktualisiert am 27.05.2022 - 14:05 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Berlin (dpa) - In der Ampel-Koalition entwickelt sich Streit ├╝ber erneute staatliche Corona-Schutzvorgaben wie Maskenpflichten f├╝r den Herbst. F├╝hrende FDP-Politiker pochten darauf, zun├Ąchst eine geplante wissenschaftliche Bewertung bisheriger Beschr├Ąnkungen abzuwarten.

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) forderte in den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Freitag), die Ergebnisse dieser Evaluierung zu ber├╝cksichtigen, "bevor wir uns auf einzelne Ma├čnahmen vorschnell festlegen". Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte deutlich gemacht, dass im Herbst wieder mehr Schutzvorgaben ben├Âtigt w├╝rden. Bildungsgewerkschaften forderten Vorsorge f├╝r das n├Ąchste Schuljahr.

FDP-Vize Wolfgang Kubicki sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Einen weiteren Herbst und Winter wird es nicht geben, in denen wegen eines diffusen Datennebels Grundrechtsbeschr├Ąnkungen vorgenommen werden." Er warf dem Gesundheitsministerium und dem Robert Koch-Institut (RKI) vor, in mehr als zwei Jahren Pandemie nicht in der Lage gewesen zu sein, "vern├╝nftig nutzbare Daten zu erheben". Eine erneute ├änderung des Infektionsschutzgesetzes, um strengere Ma├čnahmen wieder m├Âglich zu machen, werde es mit den Freien Demokraten nur geben, wenn diese ├änderung ausreichend wissenschaftlich begr├╝ndet werden k├Ânne.