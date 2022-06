Aktualisiert am 03.06.2022 - 08:15 Uhr

Berlin (dpa) - Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hat erneut eine z├╝gige Lieferung der von Deutschland zugesagten Waffen angemahnt.

Er sei zufrieden mit der j├╝ngsten Ank├╝ndigung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Waffen wie das Luftabwehrsystem Iris-T in die Ukraine zu schicken, sagte Melynk im ZDF-"Morgenmagazin". "Aber wenn wir ehrlich sind, 100 Tage Krieg, bis heute wurde noch kein einziges schweres Ger├Ąt in die Ukraine geliefert aus Deutschland ." Die ersten Waffen w├╝rden wahrscheinlich erst Ende Juni ankommen. "Sie sehen, wie brenzlich die Lage ist."

Der Kanzler hatte am Mittwoch im Bundestag die Iris-T-Lieferung sowie eines Ortungsradars angek├╝ndigt, mit dem Artilleriestellungen aufgesp├╝rt werden sollen. Deutschland will zudem vier Mehrfachraketenwerfer aus Best├Ąnden der Bundeswehr in die Ukraine liefern.