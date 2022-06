Finanzierung des Zivil- und Katastrophenschutzes:Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) schloss sich nach langem Z├Âgern der Haltung mehrerer ihrer L├Ąnderkollegen an: In den n├Ąchsten zehn Jahren soll der Bund zehn Milliarden Euro bereitstellen - analog zum Sonderverm├Âgen in H├Âhe von 100 Milliarden Euro f├╝r die Bundeswehr. Mit dem Geld, das der Bundestag allerdings erst noch bewilligen muss, soll etwa ein fl├Ąchendeckendes System von Warnsirenen aufgebaut werden, die dann sowohl f├╝r den Katastrophenschutz als auch f├╝r den Schutz der Bev├Âlkerung im Verteidigungsfall genutzt werden k├Ânnen. Auch das Cell-Broadcasting, also das etwa in den USA ├╝bliche, fl├Ąchendeckende Versenden von Warnungen an alle in einer Funkzelle eingeloggten Mobiltelefone und der Ausbau von WarnApps sollen mit Millionensummen vorangetrieben werden.