Der Bundestag hatte am Freitag den Weg f├╝r das Sonderprogramm f├╝r die Bundeswehr frei gemacht. Mit dem Geld soll in den n├Ąchsten Jahren eine bessere Ausr├╝stung f├╝r die Streitkr├Ąfte angeschafft werden. Die zus├Ątzlichen Investitionen sollen auch daf├╝r sorgen, dass Deutschland zumindest im Durchschnitt mehrerer Jahre das Zwei-Prozent-Ziel der Nato erf├╝llt, also mindestens zwei Prozent seiner Wirtschaftsleistung in die Verteidigung steckt.