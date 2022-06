Aktualisiert am 05.06.2022 - 03:24 Uhr

"Wir sollten nicht wieder mit der Gie├čkanne ├╝ber die ganze Gesellschaft gehen", sagte er dem "Tagesspiegel". "Diejenigen, die jetzt am meisten durch die hohen Energiepreise gebeutelt sind, die also prozentual den h├Âchsten Nettoverlust haben, brauchen viel mehr Hilfe." Die Vorschl├Ąge von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zum Klimageld gingen in die richtige Richtung, sagte Ramelow. "Aber die FDP wird auch das wohl ausbremsen wollen."