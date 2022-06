"Es gibt keine einfachen, erst recht keine wirklich zufriedenstellenden L├Âsungen", betonte die Gr├╝nen-Politikerin vor ihrem Abflug zu einer viert├Ągigen Reise nach Pakistan , Griechenland und in die T├╝rkei . Sie r├Ąumte ein, dass die Evakuierungen schleppend angelaufen seien. Es werde bei den Gespr├Ąchen auch darum gehen, wie den Menschen in Afghanistan geholfen und gleichzeitig der Druck auf die Taliban erh├Âht werden kann.

Am Dienstag und Mittwoch will die Gr├╝nen-Politikerin in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad Gespr├Ąche mit Premierminister Shehbaz Sharif und mit ihrem Amtskollegen Bilawal Bhutto Zardari f├╝hren. Auf allen drei Reisestationen sind nach Angaben einer Sprecherin des Ausw├Ąrtigen Amtes neben umfassenden Treffen mit Vertretern der jeweiligen Regierungen auch Gespr├Ąche mit der Zivilgesellschaft geplant.

In Pakistan plant Baerbock zudem einen Austausch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der deutschen Botschaft sowie der Deutschen Gesellschaft f├╝r Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Diese arbeiten seit Monaten an der Weiterreise von aus Afghanistan gefl├╝chteten besonders schutzbed├╝rftigen Menschen. Die Ministerin will in Islamabad auch mit Afghaninnen und Afghanen sprechen, die sich dort gerade aufhalten und mit deutscher Unterst├╝tzung weiterreisen wollen.