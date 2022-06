Was kommt auf Deutschland im Corona-Herbst zu? Dazu gibt es unterschiedliche Szenarien. Angesichts der Lage in einem anderen EU-Land zeigt sich Virologe Drosten nun "etwas beunruhigt".

ÄrzteprĂ€sident Klaus Reinhardt rief das Bundesgesundheitsministerium auf, jetzt Vorkehrungen mit den LĂ€ndern abzustimmen. In der Vergangenheit habe das Hin und Her zwischen den Beteiligten das Vertrauen der Bevölkerung in das Pandemiemanagement erheblich erschĂŒttert, kritisierte Reinhardt in Berlin. BundestagsvizeprĂ€sidentin Katrin Göring-Eckardt sagte "Zeit Online": "Wir sollten noch vor der Sommerpause eine VerstĂ€ndigung ĂŒber die Ziele beschließen."