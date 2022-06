RENTENERH√ĖHUNG:Die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland erhalten vom 1. Juli an deutlich h√∂here Bez√ľge. Im Westen steigen die Renten um 5,35 Prozent, im Osten um 6,12 Prozent. Verbesserungen gibt es auch f√ľr Menschen, die seit l√§ngerer Zeit eine Erwerbsminderungsrente beziehen und von Reformen seit 2014 nicht profitieren konnten. So erhalten k√ľnftig Rentner Zuschl√§ge, die von 2001 bis 2018 in Erwerbsminderungsrente gingen. Insgesamt sollen davon rund drei Millionen Menschen profitieren. Der Anstieg f√§llt so stark aus wie schon lange nicht mehr, was die gute Lohnentwicklung in Deutschland m√∂glich macht.