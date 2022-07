Hartz-IV-Reform der Ampel: Wo bleibt der Respekt?

Ab sofort können Hartz-IV-Empfänger kaum noch bestraft werden. Ein großer Fehler, gerade in der aktuellen Krise, kommentiert der CDU-Politiker Hermann Gröhe in einem Gastbeitrag.

Vom 1. Juli 2022 an gilt das "Elfte Gesetz zur Änderung des Sozialgesetzbuches II". So sperrig der Name, so gewichtig die Wirkungen: Mit dieser Neuregelung schafft die Regierungskoalition für ein Jahr fast alle Möglichkeiten ab, Hartz-IV-Bezieher zu ihren Mitwirkungspflichten anhalten zu können. Bis Juli 2023 können Jobcenter künftig keine Leistungen mehr kürzen, wenn etwa ein Hartz-IV-Bezieher eine zumutbare Arbeit ablehnt.