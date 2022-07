Baerbock und Lawrow bei G20 auf Bali: Auf ihre Antwort kommt es an

Lawrow wird dazu als 18. Redner sein Statement abgeben. Und gleich darauf wird Baerbock ihm antworten, so haben es die G7-Staaten vereinbart. Deutschland hat aktuell den Vorsitz der Gruppe der sieben f├╝hrenden westlichen Industrienationen inne. Die Bundesau├čenministerin wird also auch in ihrem Namen sprechen.

Vorgesehen sind in dieser Runde nur kurze Statements von drei Minuten. Meist sind sie von langer Hand vorbereitet. Baerbock will in ihrer ├äu├čerung jedoch auf das reagieren, was Lawrow zuvor sagt. Sie werde "sehr deutliche Worte finden, dass wir diesen Bruch des V├Âlkerrechts nicht akzeptieren", sagte sie vorab.

Ringen um die Deutungshoheit

Der Westen und Russland ringen um Einfluss auf viele der aufstrebenden Schwellenl├Ąnder, die sich im G20-Format mit den Industrienationen treffen. F├╝r die Bundesregierung ist ein wichtiges Ziel, dass sich mehr dieser Staaten klar gegen Russlands Krieg positionieren. Moskau wiederum verbreitet das Narrativ, dass nicht seine Blockaden von Getreideexporten aus der Ukraine schuld an der Weizenkrise seien, sondern die Sanktionen des Westens.

Es gibt ein Tauziehen um Deutungshoheit und Einfluss. Schon vor der Abreise hatte die Au├čenministerin in Berlin betont, dass sie vor Ort deshalb Russland "nicht einfach die B├╝hne des Treffens ├╝berlassen" werde. Bei der zweiten Arbeitssitzung zu Ern├Ąhrungs- und Energiesicherheit soll die Au├čenministerin des G7-Landes Kanada die Erwiderung auf Lawrows Beitrag ├╝bernehmen.

So weit der Plan. Doch dass der mit allen Wassern gewaschene Putin-Wegbegleiter Lawrow vor Ort doch noch irgendwie dazwischenfunkt, liegt zumindest im Bereich des M├Âglichen.

Eine heikle Situation entsch├Ąrft

Immerhin umschiffte Baerbock schon die erste heikle Situation, indem sie am Donnerstag so sp├Ąt in Indonesien ankam, dass sie nicht mehr zum Empfang der Au├čenminister ging. Dort h├Ątte es zu Bildern mit Lawrow kommen k├Ânnen, die im Angesicht des Krieges unangemessen gesellig gewirkt h├Ątten.

Nach ihrer Ankunft in Bali sagte sie vor den mitreisenden Journalisten: "Wenn ein Staat die internationale Ordnung ÔÇô und damit die Staaten, die hier am Tisch sitzen ÔÇô angreift, k├Ânnen wir nicht einfach zum netten Socializing, zum netten Abendessen ├╝bergehen." Deshalb werde es kein bilaterales Treffen mit Lawrow geben. Dieser wiederum traf am Vorabend vor Ort seinen chinesischen Amtskollegen Wang Yi zu solch einem Gespr├Ąch.

Probelauf f├╝r einen m├Âglichen Gipfel mit Putin