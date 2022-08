Gerhard Schröder bleibt in der SPD: Das denken die Deutschen

Die zuständige Schiedskommission des SPD-Unterbezirks Region Hannover hatte am Montag in erster Instanz entschieden, Schröder nicht aus der Partei auszuschließen. In den vergangenen Monaten war der Altkanzler wegen seiner Nähe zum Kreml und dem Engagement für russische Staatskonzerne heftig in die Kritik geraten. Ein Verstoß gegen die Parteiordnung könne Schröder jedoch nicht nachgewiesen werden, urteilte das Schiedsgericht.