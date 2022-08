Neue Corona-Regeln: Die Ruhe vor dem Sturm

So zufrieden sich beide auch am Mittwoch gaben: Bei der größten Änderung am Gesetzentwurf sind Buschmann und Lauterbach beide Verlierer. Die Bundesregierung wollte ursprünglich eine Ausnahme von der Maskenpflicht in Innenräumen machen, wenn die Menschen eine Impfung oder Genesung vorweisen können, die frischer als drei Monate ist.

Doch Masken- und Impfgegner sahen darin den Versuch, die Leute alle drei Monate zu einer neuen Impfung zu bewegen. Auch die Bundesländer protestierten lautstark: Zu kompliziert, nicht praktikabel, lautete die Kritik. Jetzt sollen die Länder selbst entscheiden können, ob sie die Ausnahme wollen – oder nicht. Die Bundesländer setzen sich durch – und tragen künftig die Hauptverantwortung wie bei den meisten Regeln.

Grüne wollen ein bisschen nachbessern

Bei SPD und Grünen zeigen sich nun viele betont zufrieden. Das könnte allerdings auch ein Hinweis darauf sein, wie niedrig die Erwartungen an die FDP inzwischen sind. Die Beschlüsse "bilden eine gute Grundlage, um Deutschland winterfest zu machen", sagt etwa SPD-Fraktionsvize Dagmar Schmidt. Den Ländern gebe man "einen sehr gut ausgestatteten Instrumentenkasten an die Hand".

Also alles super? So wie die kurzzeitige Einigkeit von Buschmann und Lauterbach bei der Pressekonferenz nahelegt? Mancher in der SPD merkt hinter vorgehaltener Hand dann schon an, dass man nun in der Corona-Politik stärker ins Risiko gehe. Das ist bei den Grünen ähnlich. Mehr noch als bei der SPD hätten sich hier viele deutlich mehr Sicherheit vorstellen können.

Die neuen Corona-Regeln seien "ein guter Kompromiss, gerade wenn man die unterschiedlichen Haltungen der Koalitionsparteien bedenkt", sagt Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen t-online deshalb und mahnt zugleich: "Wir haben eine deutlich schwerere Sommerwelle als in den vergangenen Jahren hinter uns. Im Juli sind über 2.800 Menschen an Corona gestorben, mehr als in beiden vorangegangen Jahren im selben Zeitraum. Das sollte uns nun Warnung genug sein, mit einer soliden Rechtsgrundlage in den Herbst zu gehen.“

Solide lautet also die Formulierung. Aber nachbessern wollen auch die Grüne am liebsten noch ein bisschen. Er halte es "für sinnvoll, im parlamentarischen Verfahren die Datengrundlage durch den Pandemie-Radar noch weiter zu verbessern, damit die Corona-Lage noch besser regional beurteilt werden kann", sagt Dahmen. "Neben Dingen wie dem Status der kritischen Infrastruktur und der Bettenbelegung in Krankenhäusern sollte dort meines Erachtens auch die aktuelle Situation in den Notaufnahmen berücksichtigt werden." Es wäre ein Detail, aber eben schon eine kleine Verschärfung.

Die FDP und die Masken im Flugzeug