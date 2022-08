Kabinettsklausur in Meseberg: Das große Raufen

Ein Thema der heute beginnenden Koalitionsklausur in Meseberg scheint also gesetzt. Doch ob zwei Tage in der brandenburgischen Schlossidylle dafür ausreichen, ist zu bezweifeln. Denn die Probleme der Ampel sind so groß wie die Unterschiede zwischen den Partnern. Die Koalition hat eher in einen Modus des allgemeinen Raufens gewechselt.

Da waren sich noch alle einig: die Parteispitzen mit dem Kanzler bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags Ende November. (Quelle: Stefan Zeitz/imago images)

Die FDP-Basis und ihre klaren Erwartungen

Da ist zunächst der kleinste Koalitionspartner: Bei der FDP wird man nicht müde zu betonen, dass man ja den weitesten Weg in diese Regierung gehabt habe. Ein Bündnis mit "zwei linken Parteien", wie es bei den Liberalen gern heißt, sei schwierig, deshalb wollten einige den Koalitionsvertrag vor allem mit ihrer gelben Handschrift versehen. Und es gelang, die FDP konnte sich bei vielen Punkten durchsetzen. Kein Tempolimit, dafür eine Rückkehr zur Schuldenbremse und eine Pandemiepolitik, die mit deutlich weniger Verboten operiert. Es sah alles gut aus für die Liberalen.

Dann kamen der Frühling und der Sommer – und der Druck stieg. Unter anderem deshalb, weil die FDP bei drei Landtagswahlen verlor. Auch deshalb hält der Parteichef und Finanzminister Christian Lindner so vehement an der Rückkehr zur Schuldenbremse im nächsten Jahr fest. Die gilt schlicht als eine der Säulen liberaler Politik.

Aber es ist eben keine wirklich tragende Säule für SPD und Grüne. Beide wollen gerade die Bezieher von kleinen und mittleren Einkommen entlasten. Und Lindner will seine Koalitionspartner nicht verprellen, deshalb teilte er am Montag via Twitter mit: "Für diesen Winter bereiten wir ein drittes Entlastungspaket vor. Ich beobachte genau, wie sich die Steuereinnahmen und Staatsausgaben 2022 entwickeln." Und er setzte, eher vorsichtig hinzu: "Sollten sich daraus finanzielle Möglichkeiten ergeben, werden wir sie nutzen." Das klang ein wenig versöhnlich.

Wie sehr die Vorstellungen der FDP mit denen von SPD und Grünen kollidieren, zeigt sich auch in der Pandemiepolitik. Noch vergangene Woche stellten Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) ihren Vorschlag für das neue Infektionsschutzgesetz vor. Doch der ist brüchig, wie sich nun zeigt. Lauterbach warnte in der "Welt am Sonntag" vor "schwierigen Zeiten", die dem Land bevorstünden – ein indirekter Appell, sich offen für neue Maßnahmen zu zeigen. Dagegen stemmt sich aber Buschmann. Er wurde in der "FAZ" deutlich: Seine Partei werde einem erneuten Lockdown nur zustimmen, "wenn sich die Hölle unter uns auftut". Man dürfe die Menschen nicht "durch Horrorszenarien verrückt machen". Der Ton wird also wieder schärfer.

Die grüne Angst