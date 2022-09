Ministerpräsident Kretschmer: "Natürlich brauchen wir russisches Gas"

Kretschmer hatte bereits mehrfach gefordert, den Krieg "einfrieren" zu lassen, zuletzt in der ZDF-Talkshow Markus Lanz Ende August. Dafür war Kretschmer von Experten, Journalisten und auch aus der eigenen Partei kritisiert worden. Mehr dazu lesen Sie hier. Der Hintergrund: Es gibt derzeit keine Anzeichen, dass Russland eine Verhandlungslösung finden will, die von den eigenen Maximalforderungen abweicht. "Was bedeutet denn 'einfrieren'? Das bedeutet nur, den Maximalforderungen Russlands nachzugeben", entgegnete etwa die ZDF-Korrespondenten Karin Eigendorf bei Lanz. "Putin weicht von seiner Maximalforderung kein My ab."

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrej Melnyk, kritisierte Kretschmer für seine Äußerungen deutlich. "Mit Ihrer absurden Rhetorik über das Einfrieren des Krieges spielen Sie in Putins Hände und befeuern Russlands Aggression", sagte er ebenfalls in der Sendung von Markus Lanz. Er fügte später auf Twitter mit Blick eines möglichen Besuchs Kretschmer in der Ukraine hinzu: "Sie sind unerwünscht" – das letzte Wort war dabei in Großbuchstaben geschrieben.