Putins "Kumpelchen": Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer

Auch auf Bundesebene zeigte man sich in der AfD erfreut: Er begrüße, dass Kretschmer mit seinem Kurs auf die Linie der AfD einschwenke, sagte Parteichef Tino Chrupalla. "Nur so kann er seine Partei zu den Landtagswahlen 2024 fähig zu einer Koalition mit uns machen."

Die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und die russische Botschaft fanden in den vergangenen Wochen ebenfalls Gefallen an Kretschmers Kurs: "Wenn Wagenknecht und der russischen Botschaft deine Aussagen gefallen, dann bist du falsch abgebogen", kritisierte der Europa-Parlamentarier Dennis Radtke von der CDU auf Twitter. Wagenknecht war zuletzt durch ihre Nähe zu Russland in die Kritik geraten. Auch nach den neuesten Äußerungen Kretschmers am Dienstag schlug sie sich auf seine Seite.