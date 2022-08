"Markus Lanz": Kretschmer sorgt mit Ukraine-Aussagen für Kopfschütteln

Dass man es beim russischen Präsidenten mit einem Kriegsverbrecher zu tun habe, der keine Verhandlungen wolle, sei zwar richtig. Allerdings führe der derzeitige Kurs nur dazu, "dass der Krieg nur auf dem Schlachtfeld geführt werden kann". Kretschmer kritisierte auch das Gesprächsklima in der Talkrunde – und bekräftigte seine Meinung, dass man wirtschaftliche Konsequenzen für Deutschland unter allen Umständen verhindern müsse. "Wir sehen auch, dass die Bundesrepublik Deutschland mit der Zeitenwende große Aufgaben im Bereich Verteidigung, Klimaschutz und Sicherungssystemen bekommen hat. Nur, wenn wir als Deutschland stark sind, werden wir sicher leben können. Deshalb haben wir ein großes Interesse daran, dass die Wirtschaftskraft Deutschlands erhalten bleibt."

Loading... Embed

"Diplomatie", so der CDU-Politiker, "hat man dazu geschaffen, damit man auch bei unterschiedlichen Meinungen miteinander reden kann". Auf die Frage der ZDF-Reporterin, Karin Eigendorf, was er denn mit Wladimir Putin besprechen wollen würde, entgegnete Kretschmer nur: "Das nicht meine Aufgabe". Eins stehe für ihn fest: Mit der derzeitigen Russlandpolitik stürze man jedoch die ganze Welt ins Chaos.

Politikredakteurin Nadine Lindner sah hinter Kretschmers Meinung ein gewisses lokalpolitisches Kalkül. "Sein Ansatz ist zu sagen: Er will die Debatte erweitern. Ich würde sagen, er möchte einen Teil dessen, was er aus seinem Bundesland Sachsen gespiegelt bekommt, aufgreifen.” Welche Meinungen genau gespiegelt würden, erklärte sie ebenfalls: "Nüchtern festgestellt: Es gibt Zahlen, die man sich anschauen kann, Umfragen, in denen man auch sieht, dass es zwischen befragten Westdeutschen und Ostdeutschen große Unterschiede gibt." Ostdeutsche lehnen die Sanktionen im Fall von Konsequenzen, die auch sie betreffen, eher ab, erläuterte die Journalistin.

Eigendorf: "Putin weicht von seiner Maximalforderung nicht ab"

Eigendorf fand vor allem Kretschmers Aussage, der Kriege müsse eingefroren werden, falsch. "Was bedeutet denn ‘einfrieren’? Das bedeutet nur, den Maximalforderungen Russlands nachzugeben." Diese Maximalforderungen, so Eigensdorf, würden für die Ukraine eine Abtretung ihrer Souveränität bedeuten. Auf Kretschmers Argument, dass man Diplomatie walten lassen solle, entgegnete sie: "Putin weicht von seiner Maximalforderung keinen Mü ab."

Auch Lanz hatte einiges an seinem Gesprächsgast auszusetzen. "Sie tragen etwas vor, was Basiskonsens ist", so der Moderator. "Niemand ist dafür, dass dieser Krieg nicht beendet wird."