Heil setzt in Krise auf Kurzarbeit

Aktualisiert am 17.09.2022 - 01:25 Uhr

Aktualisiert am 17.09.2022 - 01:25 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Heil will bei verschärfter Wirtschaftskrise auf Kurzarbeit setzen

Wirtschaftsminister Hubertus Heil setzt auf Kurzarbeit, sollte sich die Wirtschaftslage verschlechtern. Dafür will er zusätzliche Gelder bereitstellen.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will im Fall einer sich verschärfenden Wirtschaftskrise konsequent auf das Instrument der Kurzarbeit setzen und dafür dann auch zusätzliche Gelder mobilisieren. "Wenn die wirtschaftliche Krise weiter eskalieren sollte, stehen wir mit der Kurzarbeit an der Seite der Beschäftigten und der Unternehmen", sagte Heil dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Samstagsausgaben). In diesem Fall werde er mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) "selbstverständlich über Geld reden", fügte der Arbeitsminister hinzu.