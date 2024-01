Was sind Cum-Ex-Deals?

Cum-Ex-Deals sind komplexe Finanztransaktionen, die in den letzten Jahren verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt sind. Bei diesen Geschäften handelt es sich um eine Form der Steuerhinterziehung, bei der Investoren in einem kurzfristigen Zeitraum rund um den Dividendenstichtag Aktien mit (cum) und ohne (ex) Dividendenanspruch handeln. Durch geschickte Abstimmung und mehrfaches Leerverkaufen dieser Aktien verschaffen sich die Beteiligten den Anschein von mehreren Eigentümern, was zu einer mehrfachen Erstattung bereits einmal gezahlter Kapitalertragsteuern führt. Dieses als "Dividendenstripping" bekannte Vorgehen hat dazu geführt, dass Staaten Milliardenverluste an Steuereinnahmen verzeichneten. Die Cum-Ex-Deals sind Gegenstand intensiver Ermittlungen und regulatorischer Maßnahmen, da sie nicht nur eine Bedrohung für die Stabilität der Finanzmärkte darstellen, sondern auch das Vertrauen in die Integrität des Finanzsystems erschüttern.