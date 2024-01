Auslöser des Verfahrens sind demnach nicht die Ermittlungen wegen Volksverhetzung gegen Halemba, sondern mutmaßliche Verstöße gegen die Satzung der AfD. Vorgeworfen wird Halemba Meldebetrug, die Einholung falscher eidesstattlicher Versicherungen sowie Kontakte zur rechtsextremen Kleinpartei "III. Weg", die auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD steht. Halemba hat nun zwei beziehungsweise vier Wochen Zeit, um auf die Vorwürfe zu erwidern. Auf Anfrage von t-online sagte Halemba am Montag, ihm sei das Verfahren nicht bekannt.

Bereits nach dem massiven Druck aus dem Bundesvorstand hatte Halemba seine Parteiämter im Dezember niedergelegt und erklärt, seine Mitgliedsrechte vorerst freiwillig ruhen zu lassen, "um Schaden von der Partei und Fraktion abzuwenden". Sein gut dotiertes Mandat im Landtag behielt er ebenso wie einen Platz in der Fraktion im Landtag.

Im Zuge des nun eröffneten Verfahrens könnte Halemba aus der Partei geworfen werden – und die AfD Bayern in der Landtagsfraktion damit einen Abgeordneten verlieren sowie die für sie attraktive Rolle als stärkste Oppositionspartei. Rasch ist ein Ergebnis allerdings nicht zu erwarten – Parteiausschlussverfahren können sich über Jahre hinziehen.

Flucht vor der Justiz, Ermittlungen wegen Volksverhetzung

Halemba hatte Ende Oktober für bundesweite Schlagzeilen gesorgt, als er vor der Justiz flüchtete, tagelang untertauchte und am Tag der konstituierenden Sitzung des Landtags verhaftet wurde. Zuvor waren bei einer Razzia im September Waffen und NS-Devotionalien im Haus der Würzburger Burschenschaft Teutonia Prag gefunden worden, der Halemba sowie weitere Mitglieder der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative (JA) angehören. In Halembas Zimmer soll ein SS-Befehl von Himmler an der Wand gehangen haben.