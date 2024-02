Kleine Runde, sehr vertraulich: Die SPD-Innenminister und -Senatoren der Länder tagten am Freitagmorgen mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) in Berlin . Alles drehte sich dabei um die Frage: Wie können wir den Staat vor Rechtsextremisten schützen?

Untätig aber wollen die SPD-Politiker bis dahin nicht bleiben. Sie loten nach Informationen von t-online nun eine Reihe niedrigschwelligerer Möglichkeiten aus, wie man Rechtsextremisten mit den Mitteln des Rechtsstaats in ihre Schranken weisen kann – und wollen bereits bestehende Instrumente gegebenenfalls nachschärfen.

Ein brisantes Instrument, das die SPD-Politiker nun neben anderen in den Fokus nehmen: Möglichkeiten, Verfassungsfeinden die Wählbarkeit zu entziehen. Also sie daran zu hindern, sich zur Wahl aufstellen zu lassen und ein öffentliches Amt zu bekleiden.

Hamburgs Innensenator Andy Grothe sagte t-online, es gehe darum, die Resilienz der Demokratie und ihrer Institutionen zu stärken. "Wir müssen die bereits existierenden Schutzmechanismen überprüfen. Das betrifft unter anderem die Frage, ob und wie Extremisten, die nachweislich verfassungsfeindliche Ziele verfolgen, von der Wahl in Parlamente und politische Ämter ausgeschlossen werden können."

Grundrechteentzug ist nur ein Weg

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Menschen in Deutschland ihre Wählbarkeit, oft auch das Wahlrecht selbst verlieren können. Eine davon wurde in den vergangenen Wochen prominent diskutiert: der Grundrechteentzug nach Artikel 18 des Grundgesetzes.

Eine Petition mit dem Titel "Stoppen Sie den Faschisten Björn Höcke" hatte diese Maßnahme mit Blick auf den Thüringer AfD-Chef gefordert. 1,6 Millionen Menschen hatten unterschrieben, Anfang Februar wurde die Petition an mehrere Fraktionen im Bundestag übergeben.

Und: Da es um die so wichtigen Grundrechte geht, sind die Hürden hoch. In der Geschichte der Bundesrepublik wurden bisher vier Anträge auf Grundrechtsentzug nach Artikel 18 gestellt, alle richteten sich gegen Rechtsextremisten – keiner war erfolgreich.

Wählbarkeit wegen Straftaten aberkennen

Doch es gibt auch noch eine andere Möglichkeit: die Einschränkung der Wählbarkeit bei rechtskräftigen strafrechtlichen Verurteilungen. Die dürften SPD-Innenpolitiker nun in den Fokus nehmen und prüfen, wo die Schwellen liegen und ob sie gesenkt werden könnten.

In der AfD könnte es so für einige brenzlig werden – immer wieder stehen Politiker vor Gericht, immer wieder werden sie auch verurteilt. Volksverhetzung, Körperverletzung oder Steuerhinterziehung sind nur ein paar Delikte, deretwegen Richter in der Vergangenheit AfDler für schuldig befanden.