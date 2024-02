CDU-Landeschef: "Inakzeptabel"

Auch Baden-Württembergs CDU-Landesvorsitzender Manuel Hagel kritisierte die Tumulte rund um die Parteiveranstaltung der Grünen. "Dass der politische Aschermittwoch der Grünen in Biberach heute nicht wie geplant stattfinden konnte, ist inakzeptabel", sagte Hagel am Mittwoch in Fellbach.

Özdemir: "Dass Sie nicht fair sind, habe ich verstanden"

Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) trat am Mittag in Biberach auf, wie in einem Video auf X zu sehen war. Er wehrte sich gegen Zwischenrufe, die kritisierten, er sei nicht bei den Bauernprotesten gewesen. Er habe bei Protesten in Ellwangen, in Heilbronn sowie am Brandenburger Tor genau zugehört und geantwortet. "Das kann man ruhig mal anerkennen, wenn man fair ist", rief Özdemir. "Aber fair muss man nicht immer sein, das hab ich verstanden. Dass Sie nicht fair sind, das hab ich verstanden." Die Menge reagierte mit Buhrufen.