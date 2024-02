Äußerungen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump hatten in den vergangenen Tagen eine Debatte entfacht. Trump, der im November erneut für das Amt des Präsidenten kandidieren will, drohte Nato-Ländern, die ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen, im Zweifel nicht mehr vor einem russischen Angriff schützen zu wollen.

Auch Grünen-Chef Nouripour kritisch in der Debatte

CSU-Landesgruppenchef Dobrindt hält die Debatte für falsch. Er fordert: "Entscheidend ist vielmehr, dass die Grundlagen für unsere nukleare Teilhabe an den in Deutschland stationierten US-Waffen sichergestellt werden." Dazu gehöre, deutlich mehr Geld in die konventionellen Streitkräfte zu investieren und die Bündnisverpflichtungen zu erfüllen. "Deutschland ist als Teil der Nato eingebunden in ein System kollektiver Sicherheit. Daran muss festgehalten werden", so der CSU-Politiker zu t-online.