Hätte die Bundesregierung an der Atomenergie festhalten sollen? Ja, sagt Markus Söder auf einem Podium in München. Sein Nebensitzer, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, kontert.

Angesprochen auf die Energieversorgung in Deutschland sagte Söder: "Wir werden Atomenergie von woanders importieren, obwohl wir sie selbst laufen lassen könnten." Er habe nicht verstanden, wieso sich Deutschland entschieden hatte, mitten in der Energiekrise auszusteigen. Als grundlastfähige Energieform sei Kernenergie nötig, erklärte Söder und verwies darauf, dass Frankreich und Schweden an der Atomkraft weiter festhalten. Kernenergie, so Söder, sei eine Möglichkeit, die hohen Strompreise in Deutschland zu senken.