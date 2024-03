Durch die Reihen der Union geht dieser Tage ein Geraune. Der Blick auf die zunehmend schwierige Lage in der Ampel versetzt viele in Unruhe. Und während die einen noch schimpfen und sich teilweise immer lauter über die Regierungsunfähigkeit der Koalition echauffieren, sind die anderen schon einen Schritt weiter.

Sie fragen sich: Was wäre, wenn die Koalition tatsächlich bricht? Wie t-online erfuhr, gibt es in der Union für den Fall schon sehr konkrete Ideen, bis hin zu Personallisten.

Immerhin scheint sich die Lage für Olaf Scholz weiter zuzuspitzen. Seit Monaten steckt die Ampel in der Krise. Der vom Verfassungsgericht gekippte Haushalt, die kränkelnde Wirtschaft und die zunehmende Belastung der Kommunen durch die steigende Zahl von Geflüchteten – das alles schlägt auf die Stimmung in der Koalition. Fast wöchentlich werden Streitereien in aller Öffentlichkeit ausgetragen.

Hinzu kommt die prekäre Lage in der Ukraine und die Tatsache, dass sich der Kanzler bislang weigert, Taurus-Marschflugkörper zu liefern. Zu groß sei das Risiko, die Situation könne dadurch eskalieren und Deutschland Kriegspartei werden, so bislang das Argument. Allerdings veröffentlichte die russische Seite in der vergangenen Woche ein abgehörtes Gespräch zwischen deutschen Luftwaffenoffizieren über einen möglichen Einsatz des Taurus in der Ukraine, das den Anschein erweckt, Scholz sei entweder falsch informiert worden, oder habe bewusst falsche Argumente genannt.