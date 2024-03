Aktualisiert am 06.03.2024 - 16:02 Uhr

Aktualisiert am 06.03.2024 - 16:02 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der Druck auf die Ampel steigt: Die Länderchefs haben der Bundesregierung eine Frist für die Umsetzung einer versprochenen Maßnahme in der Asylpolitik gesetzt.

Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder haben der Bundesregierung eine Frist gesetzt, um zu prüfen, ob Asylverfahren auch in Drittstaaten erfolgen können. Das geht aus dem Beschluss hervor, den die Ministerpräsidenten auf ihrer Konferenz am Mittwoch gefasst haben. Dieser liegt t-online vor. Demnach sollen die Ergebnisse der Prüfung bis zum 20. Juni 2024 vorliegen. Dann treffen sich die Länderchefs erneut mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Mehr zur Ministerpräsidentenkonferenz erfahren Sie hier .

Das Bundesinnenministerium habe "zur vereinbarten Prüfung" mit der Anhörung von Sachverständigen begonnen, ob die Feststellung des Schutzstatus von Geflüchteten unter Achtung der Genfer Flüchtlingskonvention und der Europäischen Menschenrechtskonvention auch in Transit- oder Drittstaaten möglich ist, heißt es in einem am Mittwoch von den 16 Ministerpräsidenten einstimmig gefassten Beschluss.