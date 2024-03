Die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen der Länder kommen am Mittwoch zusammen, um über die Migrationspolitik zu beraten. Auch Kanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Nachmittag dazustoßen. Er wird sich der Kritik der Länderchefs stellen müssen, denn diese fordern ein schärferes Vorgehen gegen illegale Migration, eine schnellere Abschiebung von Asylbewerbern und mehr Unterstützung in der Asylpolitik.