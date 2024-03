Das Thema Taurus lässt die Ampelkoalition nicht los. Nun steht ein nächster Test für die Regierung an. Im Parlament könnte es eine Blamage für Scholz geben.

Steht die Ampelkoalition in dieser Woche vor ihrer Zerreißprobe? Am Donnerstag stimmt das Parlament über einen weiteren Antrag der Unionsfraktion zu einer möglichen Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine ab. Und es mehren sich die Anzeichen, dass dieses Mal mehr Politiker der Ampelkoalition für den Antrag der Opposition stimmen könnten – und damit gegen die von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ausgegebene Linie.