Die CSU fordert ein bundesweites Abwassermonitoring, um das Cannabis-Konsumverhalten nach der geplanten Legalisierung zu überwachen. "Wir brauchen mehr Kontrolle, damit Deutschland nicht zur Kiffer-Nation Europas wird", sagte der Fraktionschef der CSU im bayerischen Landtag, Klaus Holetschek, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". In der Vergangenheit sei über das Abwasser schon ein erhöhter Drogenkonsum in europäischen Städten nachgewiesen worden.

Gesundheitsministerin fordert Verschiebung

Die vom Bundestag beschlossene Legalisierung von Cannabis für Erwachsene soll zum 1. April in Kraft treten. Allerdings kann der Bundesrat das Gesetz verzögern, er will am 22. März darüber beraten. Am Wochenende sprach sich Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) dafür aus, die Legalisierung zu verschieben. "Grundsätzlich stehen wir hinter dem Gesetzesvorhaben, allerdings sehen wir noch Beratungsbedarf zu mehreren Punkten", sagte sie der "Mitteldeutschen Zeitung".