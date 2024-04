Schon wieder beschäftigt sich der Rechtsausschuss des EU-Parlaments mit dem AfD-Abgeordneten und erneuten Europa-Kandidaten Gunnar Beck. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf will Informationen von t-online zufolge ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen ihn einleiten und hat deswegen erneut die Aufhebung seiner parlamentarischen Immunität beantragt. Noch ist unklar, welche neuen Vorwürfe gegen Beck geprüft werden.

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf betonte auf Anfrage von t-online, es gelte die Unschuldsvermutung. Becks Anwalt teilte mit, das Verfahren sei ursprünglich eingestellt worden und werde nach einem "Wechsel in der sachbearbeitenden Zuständigkeit aus politischen Gründen" wieder aufgenommen. Der Antrag zur Aufhebung der Immunität werde "trotz mangelnden Tatverdachts oder allenfalls eventueller Geringfügigkeit gestellt".

Langes Tauziehen um den Titel

Erst im November 2023 war Beck zum zweiten Mal wegen des mutmaßlichen Missbrauchs eines Titels verurteilt worden. Das Urteil ist allerdings immer noch nicht rechtskräftig. Beck hatte im letzten Europa-Wahlkampf öffentlich einen Professorentitel geführt. Da er das mutmaßlich zu Unrecht tat, hatte das Amtsgericht Neuss zunächst im November 2021 einen Strafbefehl in Höhe von 60 Tagessätzen erlassen . Dagegen legte Beck Einspruch ein und wurde daraufhin im Juni 2022 zu einer Geldstrafe in Höhe von 9.200 Euro verurteilt. Da Becks Verteidigung allerdings die Zuständigkeit des Amtsgerichts bestritt, legte Beck auch dagegen Berufung ein.

Das Oberlandesgericht bestätigte daraufhin im Dezember 2022 zwar die Zuständigkeit des Amtsgerichts, hob das Urteil allerdings aufgrund eines Formfehlers auf. Erneut befasste sich daraufhin das Amtsgericht Neuss mit dem Fall, kam im November 2023 aber zu einem ähnlichen Ergebnis: Nun soll Beck eine Geldstrafe in Höhe von 6.900 Euro zahlen. Dagegen hat die Verteidigung wiederum Berufung eingelegt. Derzeit liegt der Fall beim Landgericht Düsseldorf.

Beck selbst hatte die Vorwürfe stets bestritten und darauf gepocht, er habe seit vielen Jahren als sogenannter Barrister-at-Law (Rechtsanwalt) und Hochschullehrer an der SOAS University of London gearbeitet. Er sei nicht habilitiert, habe aber den Titel auch nur umgangssprachlich geführt. Weder das Wissenschaftsministerium in Nordrhein-Westfalen noch das Gericht folgten dieser Rechtsauffassung. Es handle sich um einen "klassischen Fall von Titelmissbrauch" urteilte das Amtsgericht im ersten Hauptverfahren. Becks Verteidiger bleibt hingegen auf Anfrage von t-online bei der Darstellung.