SPD-Politiker kündigt Rücktritt an – Gründe lassen aufhorchen

Michael Roth gilt als meinungsstark. In der SPD mischt er seit Langem vorn mit. Nun teilt er überraschend mit, dass bald Schluss sein soll mit der Politik.

Der langjährige SPD-Außenpolitiker Michael Roth hat angekündigt, sich nach der Bundestagswahl 2025 aus der Politik zurückzuziehen. Dies erklärte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses in einem Interview mit dem Magazin "Stern".

"Als Politiker muss man sich ohnehin alle vier Jahre fragen, ob man noch will, noch kann, noch darf. Und ich will nicht mehr", so Roth. Das Ende seiner politischen Karriere begründet er mit einer zunehmenden Entfremdung von Partei und Politikbetrieb: "Bis zur Bundestagswahl mache ich noch. Danach bin ich raus."