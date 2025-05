Bundesinnenminister Alexander Dobrindt: Der CSU-Mann will die Migration nach Deutschland begrenzen. (Quelle: IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elmenthaler)

Die Bundesregierung plant, den Familiennachzug für Geflüchtete ohne Asylstatus für zwei Jahre auszusetzen. Wie die "Bild" berichtet, will Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hierzu am Mittwoch im Kabinett einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen. Dobrindt sagte der Zeitung: "Der Familiennachzug von subsidiär geschützten Personen wird ausgesetzt. Bisher konnten 1.000 Personen pro Monat nach Deutschland nachgezogen werden. Damit ist jetzt Schluss."

Die Maßnahme zielt laut Dobrindt darauf ab, die Anreize für Asylsuchende in Deutschland zu verringern. Er betonte: "Wir müssen die Pull-Faktoren nach Deutschland deutlich reduzieren." Diese Änderung sei ein Signal dafür, dass sich die Migrationspolitik in Deutschland "geändert" habe.

Künftig nur noch Härtefälle?

Hintergrund dieser Entscheidung ist eine Regelung aus dem Jahr 2018, die es ermöglicht, Ehepartner und minderjährige Kinder von subsidiär Schutzberechtigten unter bestimmten Voraussetzungen nachzuholen. So gibt es in Deutschland für Menschen, die zwar keinen Asylstatus haben, jedoch wegen Krieg oder Krisen nicht in ihre Heimatländer zurückkehren können, spezielle Regelungen. Bisher können deren Ehepartner und minderjährige Kinder nach einer Prüfung der Voraussetzungen nach Deutschland einreisen.