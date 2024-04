Mehr als 50 Jahre saß Wolfgang Schäuble für die CDU im Bundestag, war zweimal Minister, Fraktions- und Parteivorsitzender. Wohl kaum ein anderer Politiker kannte die Partei so gut wie er und so enthalten seine posthum erschienen Memoiren auch pikante Details über die Spendenaffäre unter dem damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl.

Laut Schäuble gab es bei der 1999 aufgeflogenen Affäre auch eine "schwarze Kasse" bei der Unionsfraktion. Ihm sei erst im Nachhinein klar geworden, "dass auch eine Fraktionskasse, die ich als Parlamentarischer Geschäftsführer mit zu verwalten hatte, Teil des umfassenden Systems schwarzer Kassen war", schrieb der an Weihnachten gestorbene Schäuble weiter. Bei der Spendenaffäre ging es um eine illegale Spendenpraxis der CDU in den 1980er und 1990er Jahren. Die Darstellungen Schäubles lassen sich kaum überprüfen – wichtige handelnde Akteure wie etwa Kohl leben nicht mehr.

Schäuble trat wegen Affäre zurück

Was hingegen bekannt ist: Kohl hatte eingestanden, in den 1990er Jahren etwa zwei Millionen D-Mark für die Partei entgegengenommen zu haben, ohne diese als Spende auszuweisen. Die Namen der Geldgeber hatte er nie preisgegeben. Kohl hatte sein Schweigen damit begründet, den Spendern sein Ehrenwort gegeben zu haben. Woher das Geld stammte, ist bis heute ungeklärt. Die Spendenaffäre stürzte die Partei in die schwerste Krise ihrer Geschichte und hatte auch nachhaltigen Einfluss auf Schäubles Karriere.