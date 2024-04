Seitdem Angela Merkel nicht mehr in der Politik aktiv ist, hat sich die ehemalige Bundeskanzlerin weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sie schreibt an einem Buch, nimmt sich dafür viel Zeit, so viel ist bekannt. Bei Terminen sieht man sie nur selten, zuletzt beim Trauerakt für den verstorbenen CDU-Politiker Wolfgang Schäuble.

Wie "Spiegel online" berichtet, wird Merkel anlässlich der Verabschiedung Trittins sogar eine Rede halten. Die Veranstaltung findet am 13. Mai in Berlin statt.

Nach 25 Jahren schied Trittin aus dem Parlament aus

"Sie haben in den vergangenen Jahren in ihren unterschiedlichen Rollen – in der Regierung, aus der Opposition – und im Wissen um teils unterschiedliche politische Auffassungen viel zusammengearbeitet", erklärten die Grünen. Der 69-jährige Trittin galt lange als Feindbild der Union. So soll er eine mögliche schwarz-grüne Regierung im Jahr 2013 verhindert haben. Allerdings überzeugte Trittin als Fraktionschef seine Partei während der Eurokrise davon, Beschlüsse der damaligen Merkel-Regierung mitzutragen.