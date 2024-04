Carsten Linnemann schüttelt energisch den Kopf, als er am Montagmittag zum dritten Mal nach der Schuldenbremse gefragt wird. Er presst die Lippen zusammen, wirkt leicht genervt. Während der Pressekonferenz im Konrad-Adenauer-Haus soll der CDU-Generalsekretär erklären, wo seine Partei in der Frage steht. Dabei ist die Sache für ihn doch klar:

Tatsächlich ist die Haltung der Union überhaupt nicht klar. Zwar ist man sich einig, dass an der Schuldenbremse festgehalten werden soll. Aber was die Frage einer möglichen Reform angeht? Da gibt es dann doch sehr unterschiedliche Haltungen.

Die Länder pochen auf eine Reform der Schuldenbremse

Friedrich Merz und ein Großteil seiner Fraktion sehen das jedoch anders. Sie wollen nicht nur an der Schuldenbremse festhalten, sondern sind auch strikt gegen jegliche Veränderungen. Den Parteikollegen Wegner watschte der CDU-Vorsitzende nach dessen Äußerungen deshalb mit einer herablassenden Bemerkung im Bundestag ab. Die Union sei gegen jede Form einer Aufweichung der Schuldenbremse und Entscheidungen dazu "werden hier im Deutschen Bundestag getroffen und nicht im Rathaus von Berlin", so Merz im Plenum.

Merz ist in einer komfortableren Lage als seine Ministerpräsidenten

Per se gibt es für die unterschiedlichen Haltungen in Sachen Schuldenbremse-Reform durchaus Gründe: Die Ministerpräsidenten sind schlichtweg in einer anderen Situation als ihr Parteichef und dessen Fraktion. Allein schon, weil die einen regieren, während die anderen Opposition machen. Heißt auch: Merz befindet sich in einer deutlich komfortableren Lage, was das Thema angeht. Der Oppositionsführer kann die Regierung vor sich hertreiben, zum Sparen aufrufen und finanzielle Kürzungen fordern, wie beim Bürgergeld oder der Kindergrundsicherung.