Nach der Attacke auf mehrere SPD-Wahlkämpfer in Dresden haben mehr als 100 Politiker verschiedener Parteien die "Striesener Erklärung" gegen die "immer weiter eskalierende Gewalt gegen politisch engagierte Menschen im öffentlichen Raum" unterschrieben. Bei einem Angriff im Dresdner Stadtteil Striesen war Matthias Ecke, der SPD-Spitzenkandidat bei der Europawahl, am Freitagabend schwer verletzt worden. Inzwischen hat sich ein 17-Jähriger der Polizei gestellt.

Das Papier liegt t-online vor. Die Unterzeichner verpflichten sich demnach zu Verurteilung von Gewalt, gegenseitigem Schutz vor Übergriffen durch Demokratiefeinde und respektvollem Umgang miteinander. Man wolle "hart in der Sache, aber verbindlich im Ton" streiten.

"Ein Schlag gegen uns alle"

"Uns verbindet zuweilen inhaltlich politisch nicht viel – manchmal nichts. Wir sind in den Farben getrennt, aber in dieser Sache vereint. Darum sagen wir: Bis hierhin und nicht weiter", heißt es in der Erklärung. "Der Schlag ins Gesicht von Matthias Ecke war ein Schlag gegen uns alle – und gegen die Demokratie selbst."