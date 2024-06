Purer Judenhass an deutschen Unis

An mehreren deutschen Unis hatten sich Studenten zu Protesten gegen Israel zusammengetan. Dem Vorbild amerikanischer Unis folgend, errichteten sie an der Freien Universität Berlin gar ein Protestcamp. Immer wieder waren dort Kampfparolen wie "From the river to the sea" zu hören, einige riefen zur "Intifada-Revolution" auf. Also: purer Judenhass, blanker Antisemitismus – und nicht "bloß" Kritik am Staat Israel und dem Kriegseinsatz der israelischen Armee im Gazastreifen.