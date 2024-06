Es ist eine so erwartbare wie unangenehme Bilanz: Die Zahl der Islamisten, Rechtsextremisten sowie Linksextremisten in Deutschland ist weiter gestiegen, ebenso wie die von ihnen verübten Straf- und Gewalttaten. Auf 400 Seiten belegt der neue Verfassungsschutzbericht mit Zahlen ein Gefühl, das immer mehr Bürger haben: Deutschland wird unsicherer.

Katalysatoren für viele dieser Entwicklungen sind Konflikte im Ausland, allen voran Russlands Überfall auf die Ukraine und der Krieg in Gaza, der auf das Morden der Hamas am 7. Oktober in Israel folgte. Mit neuer Verve rütteln seither ausländische Kräfte im Hintergrund an den Sicherheitsstrukturen der Bundesrepublik. An vorderster Front stehen dabei Russland, China und der Iran, begünstigt werden ihre Propaganda und Lügen von Extremisten und Populisten hierzulande.