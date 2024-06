Auf der Ministerpräsidentenkonferenz über die Migrationspolitik wurde am Donnerstag die Idee ins Spiel gebracht, Grenzkontrollen über die Europameisterschaft hinaus zu verlängern, um irreguläre Migration zu verhindern. Jedoch findet diese Idee nicht nur Anklang.

Der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jochen Kopelke, sieht die unzureichend umgesetzte Digitalisierung und Personalmangel in der Polizei als Hindernis für ein solches Vorhaben. Großveranstaltungen wie etwa die Bundesliga könnten angesichts eines größeren Personalaufwandes gegebenenfalls nicht mehr durchgeführt werden, warnt der Gewerkschaftsführer.

Dem "Tagesspiegel" sagte Kopelke: "Ich bin mir nicht sicher, ob die Ministerpräsidenten verstehen, was sie da fordern. Wenn wir nur noch die Grenze schützen sollen, dann gefährdet das die Sicherheit in den Ländern".

Kopelke warnte Rhein vor überbordenden Forderungen

Bereits im Vorfeld der Ministerpräsidentenkonferenz hatte Kopelke den Vorsitzenden der Konferenz, Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU), in Form eines Briefes vor derartigen Maßnahmen gewarnt. Der Gewerkschaftsführer plädierte in seinem Schreiben unter anderem für bessere Arbeitsbedingungen von Polizisten.

"Wir bitten Sie eindringlich, den Berufsalltag unserer Kolleginnen und Kollegen sowie ihre Arbeitswelt in den Blick zu nehmen", heißt es in dem Brief. Besonders die Digitalisierung problematisierte Kopelke; diese müsse "kraftvoll und ausgesprochen zügig" vorangetrieben werden.