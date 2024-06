Beim Bund-Länder-Treffen drängt die Union auf eine umstrittene Regelung, um Asylverfahren in andere Staaten auszulagern. Die SPD-Länderchefs lenken ein – doch ihre Skepsis bleibt groß. Und sie wissen: Der Kanzler hat das letzte Wort.

Boris Rhein sieht konzentriert auf seine Notizen. Eigentlich ist der hessische CDU-Ministerpräsident ein fröhlicher Typ. Am Donnerstagnachmittag wirkt er reserviert. "Wir haben es hinbekommen, einen gemeinsamen Beschluss der Länder zur Durchführung von Asylverfahren in Drittstaaten und Transitstaaten zu formulieren", sagt Rhein der Hauptstadtpresse nach den Beratungen der Länder und vor dem Treffen mit dem Kanzler.

Es sei eine intensive, aber auch konstruktive Debatte gewesen, so Rhein weiter. Am Ende fasst er das Ergebnis in knapp einer Minute zusammen. Gesenkter Kopf, zack, zack, nächstes Thema. Nach dem großen Verhandlungserfolg, den Teile der Union im Vorfeld angekündigt hatten, klingt das nicht so ganz.

Eine kurze Zeit später tritt Kanzler Olaf Scholz vor die Presse: Er habe den Ländern zugesichert, dass die Prüfung von Asylverfahren in Drittstaaten fortgesetzt werde. Es sei "fest vereinbart, den Prozess fortzuführen", sagte der SPD-Politiker. Die Bundesregierung wolle bis zum nächsten Bund-Länder-Treffen im Dezember mitteilen, welche Vorschläge sie mache.

Streit um das Drittstaaten-Prinzip

Die unionsgeführten Länder hatten noch vor dem Treffen vom Bund gefordert, "konkrete Modelle" für Asylverfahren in Drittstaaten zu erarbeiten. Seit Monaten drängen sie auf das Drittstaaten-Prinzip. Dabei sollen Asylbewerber aus Deutschland in ein Land in oder außerhalb der EU gebracht werden. Dort würden sie dann ihren Antrag stellen und auf Abschluss ihres Verfahrens warten.

CDU und CSU hoffen, Probleme so ins Ausland verlagern sowie Asylbewerber abschrecken zu können – und die Zahl von Neuankömmlingen auf diese Weise zu senken. Die Kritiker in den Reihen der SPD wie der Linken aber sind zahlreich. Sie verweisen auf viele Probleme und hohe Hürden – und darauf, dass es bisher nicht einem europäischen Land in der Praxis gelungen ist, eine Drittstaaten-Regelung umzusetzen.

Am Donnerstag prallen am Tisch der Länder, noch vor der Besprechung mit dem Kanzler, beide Seiten aufeinander. Heftig streiten die Länderchefs, widersprechen sich auch mit Protokollerklärungen auf dem Papier. Für einen Moment scheint ein gemeinsamer Beschluss sogar komplett auf der Kippe zu stehen.

Am Ende einigt man sich doch. Die Frage aber bleibt: Ist das wirklich der Durchbruch hin zur Drittstaaten-Regelung? Die von der Union so laut geforderte Asylwende?

Verhärtete Fronten: So viel zur Einigkeit

Bevor die Länderchefs am Donnerstagnachmittag aus der hessischen Landesvertretung ins Kanzleramt fahren, ist man sich zumindest in einem Punkt einig: Die Möglichkeiten für ein Drittstaaten-Prinzip sollen weiter geprüft werden.

In einem Beschlusspapier, das t-online vorliegt, heißt es: "Die Bundesregierung werde gebeten, aufbauend auf dem entsprechenden Sachstandsbericht des Bundesinnenministeriums, konkrete Modelle zur Durchführung von Asylverfahren in Transit- und Drittstaaten zu entwickeln und dabei insbesondere auch dafür erforderliche Änderungen in der EU-Regulierung sowie im nationalen Asylrecht anzugehen. In diesem Zusammenhang wird die Bundesregierung gebeten, auch Gespräche im internationalen Rahmen zu führen."

Zuvor hatten diverse Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der SPD immer wieder deutlich gemacht, dass sie wenig von dem Modell Drittstaaten-Lösung halten. Noch am Vormittag betonte etwa Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig gegenüber Journalisten, dass sie "höchst skeptisch" sei.