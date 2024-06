Aktualisiert am 24.06.2024 - 10:18 Uhr

Über ein Jahrzehnt war sie Finanzministerin in Schleswig-Holstein, jetzt legt sie ihr Amt nieder. Sie gilt als Vertrauensperson des Ministerpräsidenten.

Nach zwölf Jahren an der Spitze des Finanzministeriums in Schleswig-Holstein plant Monika Heinold ihren Rückzug. Im Sommer will die Grünen-Politikerin ihr Amt vorzeitig aufgeben und sich ins Private zurückziehen.