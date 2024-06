Die Grünen haben in einer Meinungsumfrage weiter an Zustimmung eingebüßt und sind auf den tiefsten Wert seit 2018 gefallen. Laut am Dienstag veröffentlichten Trendbarometer von RTL und ntv würden nur noch elf Prozent der Befragten die Grünen wählen (minus ein Punkt), wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre. Niedriger lagen die Werte für die Partei zuletzt vor fast genau sechs Jahren.